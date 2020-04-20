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خبير طاقة: انهيار أسعار البترول الأمريكي غير مسبوق في التاريخ.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق جون لوكا خبير أسواق الطاقة والذهب، على انهيار أسعار البترول الأمريكي، قائلا إن الانخفاض الكبير في خام تكساس لم نره مسبقا في التاريخ .


وأضاف جون لوكا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن الأسعار الحالية ترتبط بالعقود الآجلة  التي يشتريها المستثمرون ومن المفترض أن يستلموا النفط في شهر مايو.


وتابع :"  تكلفة الاستلام والتخزين في أمريكا أعلى بكثير من أسعار النفط العالمية".


وأكمل  :"  الدول المنتجة للنفط حاليا تحقق خسائر ضخمة بعد انخفاض سعر البترول الأمريكي لأقل من دولار واحد".


ولفت جون لوكا:"  يمكن أن نتوقع ارتفاعا في أسعار  البترول في المستقبل حال زيادة الطلب على البترول ".

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