خبير طاقة: انهيار أسعار البترول الأمريكي غير مسبوق في التاريخ.. فيديو

علق جون لوكا خبير أسواق الطاقة والذهب، على انهيار أسعار البترول الأمريكي ، قائلا إن الانخفاض الكبير في خام تكساس لم نره مسبقا في التاريخ .









وأضاف جون لوكا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن الأسعار الحالية ترتبط بالعقود الآجلة التي يشتريها المستثمرون ومن المفترض أن يستلموا النفط في شهر مايو.









وتابع :" تكلفة الاستلام والتخزين في أمريكا أعلى بكثير من أسعار النفط العالمية".









وأكمل :" الدول المنتجة للنفط حاليا تحقق خسائر ضخمة بعد انخفاض سعر البترول الأمريكي لأقل من دولار واحد".









ولفت جون لوكا:" يمكن أن نتوقع ارتفاعا في أسعار البترول في المستقبل حال زيادة الطلب على البترول ".



