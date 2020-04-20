التنمية المحلية: نشكر الشعب المصري على تعاونه مع أجهزة الدولة اليوم.. فيديو





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أنه كان هناك تواجد مستمر للقيادات التنفيذية بالتعاون مع أجهزة الأمن.





وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: كان هناك تواصل على مدار الساعة أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء.





وأشار الدكتور خالد قاسم: نشكر الشعب المصري الذي تعاون مع أجهزة الدولة اليوم وطبق إجراءات الدولة والحكومة في الإجراءات الإحترازية.





وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن اليوم كان بمثابة النجاح في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.



أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن المواطنين المصريين كانوا على وعي كامل اليوم، مؤكدا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاختراقات أو المخالفات في التكليفات الرئيسية لإجراءات شم النسيم في محافظات مصر.