AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: نشكر الشعب المصري على تعاونه مع أجهزة الدولة اليوم.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:32 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن المواطنين المصريين كانوا على وعي كامل اليوم، مؤكدا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاختراقات أو المخالفات في التكليفات الرئيسية لإجراءات شم النسيم في محافظات مصر.


وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أنه كان هناك تواجد مستمر للقيادات التنفيذية بالتعاون مع أجهزة الأمن.


وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: كان هناك تواصل على مدار الساعة أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء.


وأشار الدكتور خالد قاسم: نشكر الشعب المصري الذي تعاون مع أجهزة الدولة اليوم وطبق إجراءات الدولة والحكومة في الإجراءات الإحترازية.


وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن اليوم كان بمثابة النجاح في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد قاسم: إغلاق 4948 محلا مخالفا.. وإلغاء 2116 سوقا بالمحافظات

التنمية المحلية: المحافظات الخالية من كورونا حريصة على تنفيذ الإجراءات الوقائية

التنمية المحلية: إغلاق الحدائق والشواطئ في شم النسيم.. فيديو

التنمية المحلية: التصدي بكل حزم للتجمعات يوم شم النسيم.. فيديو

التنمية المحلية: وقف جميع وسائل النقل العام داخل المحافظات والمدن.. فيديو

التحذيرات واضحة.. متحدث الوزراء يكشف إجراءات صارمة في يوم شم النسيم

ترشيحاتنا

لعنة السوشيال ميديا .. حنين حسام "بلوجر" في مرمى الاتهامات.. والسجن في انتظارها

كيف حولت الإمارات كورونا من نقمة إلى نعمة؟

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

صينيون يصطادون الفئران الخيزران لطبخها بمئة طريقة

AdvertisementS

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

مستشار الرئيس: نستخدم بلازما المتعافين في علاج المصابين بـ فيروس كورونا

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي