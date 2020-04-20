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توك شو

على ربيع يتحدث عن كواليس مسلسله الجديد عمر ودياب.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:35 م
علي ربيع
علي ربيع
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إبراهيم القادري
قال الفنان علي ربيع  ،: إنني  اليوم قمت بالنزول إلى الشارع وقمت بالسير وحيدا وذلك لأن الجو كان جميل وكنت حزين لأن هذا اليوم هو يوم احتفال ويقوم الجميع بالخروج به.

وأضاف علي ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: أنني لا أحب أكل الفسيخ ولا الرنجة و إذا تم تواجدهم  بالمنزل "بهرب " .

وأوضح علي ربيع ،: أنني اليوم ذهبت لمشاهدة  مسلسل "عمر و دياب " في المونتاج وسيكون به استمتاع كبير للمشاهدين.

وتابع علي ربيع ،أنه أثناء تصوير المسلسل كنا متخوفين من التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا وقمنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلا "أنا بخاف في الأيام العادية".


واستكمل: أنني أقوم بتمثيل دور "عمر" مضيفا أنه يتبقى لنا يومين أو ثلاثة للانتهاء من تصوير مسلسل "عمر ودياب "  تماما  .




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