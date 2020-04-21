جدعنة المصريين.. حكاية رضا عرفات فني بمستشفى قها رفض الإجازة لخدمة مصابي كورونا

لقب بدينامو المستشفى ومهندس الأجهزة، رفض مغادرة المستشفى فى الفوج الأول معتبرا رسالته في خدمة المرضى أهم، لم ير أسرته؛ لإيمانه برسالته، إنه رضا عرفات، رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية بمستشفى قها المركزي المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.





عمل عرفات على مدار شهر كامل مع 3 أطقم طبية رافضا تغييره بآخرين أو الحصول على راحة أو إجازة مثل باقى الأطقم الطبية والتمريض ما أدى إلى تلقيبه بـ"دينامو الحجر الصحي".





شهر كامل قضاه عرفات فى عمله داخل أسوار المستشفى دون أن يرى أسرته وأبناءه، وكذلك والدته التي طالبته بعدم الرجوع، إلا بعد أن يقضي جيش مصر الأبيض على كورونا وأن يكون دائما فى خدمة المرضى.





تخصص عرفات في صيانة الأجهزة الطبية ولكنه يقدم خدمات أخرى داخل المستشفى، فهو يقوم بأعمال النجارة والسباكة والكهرباء وكل ما يحتاجه المستشفى بسبب طبيعة وجود 3 فقط ضمن أفراد فريق العزل بالمستشفى خارج الأطباء والممرضين.





وقال رضا عرفات إنه رفض مغادرة المستشفى مع الفريق الأول، حيث يتم تغيير الفرق كل 15 يوما واستمر مع الفريق الثاني الذي يعمل حاليا وسيكمل مع الثالث الأسبوع المقبل متطوعا، ولحين التخلص نهائيا من الفيروس والقضاء عليه.





وأضاف أنه عمل بمستشفى قها منذ عام 14 عاما قبل إعادة تطوير وبناء المستشفى الجديد حاليا، وهو من أبناء مدينة قها، لذا شعر أن المستشفى بيته الثاني، مشيرا إلى أنه لا يحب أن يري شيئا مكسورا أو مهملا إلا ويصلحه كما يفعل في منزله بالضبط.





وأكد أنه عندما اختارت وزارة الصحة المستشفى كمكان للحجر الصحي؛ شعر أن عليه مسئولية أكبر، خاصة أن العمال خارج الأطباء والتمريض ليسوا كثيرين، ومن هنا حمل عبء إصلاح السباكة والكهرباء والأجهزة الطبية والإشراف على البوابات أحيانا، فكل شيء تقتضيه الحاجة يفعله دون تردد.





وأوضح أنه يفكر في إسعاد المرضى، خاصة الأطفال منهم، لذا اشترك في مبادرة لتوزيع فوانيس رمضان عليهم لإدخال الفرحة في قلوبهم باعتبارهم أكثر الفئات التي تمس قلوب الطاقم الطبي، لان أعمارهم صغيرة كا أنهم لم يستوعبوا أمر الحجر الصحي.





واختتم حديثه قائلا: "والدتى تتصل بى كل يوم للاطمئنان علي وطمأنتى على أولادى وتؤكد دائما فى في كل مكالمة بعدم العودة إلا بعد القضاء نهائيا على كورونا، وأن أكون دائما فى خدمة المرضى".