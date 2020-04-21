AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: برنامج "في رحاب القرآن" يوميا على التليفزيون المصري خلال رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:09 ص
يقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، برنامج "في رحاب القرآن الكريم" يوميا في رمضان على قنوات التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين إن البرنامج يجمع بين مقدمة قرآنية بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد "رحمه الله رحمة واسعة" حول موضوع كل حلقة على حدة، ثم التناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية في رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصري ميسر، وتختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات المرحوم الشيخ النقشبندي "رحمه الله رحمة واسعة"، وأن البرنامج من إخراج الأستاذة عبير الليثي.

وأشاد وزير الأوقاف، بالتلفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام، لعملهما الدؤوب على نشر صحيح الدين، وكل عام وأنتم بخير.

وسوف ننشر لاحقًا مواعيد إذاعته على شاشات وإذاعات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاته.. حفيد النقشبندي يذكر المشاهدين بابتهال "مولاي" على الهواء..فيديو

في ذكرى وفاته.. النقشبندي أستاذ المداحين رحل تاركا خلفه كنزا من الابتهالات

المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. اكتساح مصري وسط تحكيم دولي نزيه.. وإشادة داخلية وخارجية بالتنظيم

الأوقاف: ترشيح المتميزين في مسابقة القرآن الكريم العالمية للإذاعة والتلفزيون

مشاهير من بلدي.. الشيخ محمد عبد الواحد خطبته أجلت برنامج علي الناصية ودفن بالبقيع

في رحاب القرآن الكريم.. برنامج يومي لوزير الأوقاف في رمضان على التليفزيون المصري والإذاعة

ترشيحاتنا

صدمة أب بعد رؤية صورة رضيعه على تيشيرت في الغسالة

في ذكري ميلاد كيتي.. عانت من السرطان واتهمت بالجاسوسية

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

شاهد.. نبيل الحلفاوي يرد على إمكانية تمثيله مع محمد رمضان

صبحي كابر لـ لميس الحديدي: إحنا مش بنبيع لحم حمير وقفلنا بسبب كورونا.. فيديو

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور