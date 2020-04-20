بيض ملون وحلوى.. كيف احتفل أطفال مستشفيات العزل بشم النسيم



وقامت إحدى الممرضات وتدعى مها بعمل بيض ملون للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث انتابت الأطفال حالة من السعادة والفرح، كما تم توزيع االبالونات عليهم والحلوى.



يذكر أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قد أعلن اليوم عن خروج 16 حالة بينهم أطفال من مصابي فيروس كورونا اليوم الاثنين، من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية ومستشفى تمى الأمديد عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.



وأشاد وكيل الوزارة بالجهود العظيمة التي يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك".



بذل الطاقم الطبى بمستشفى تمى الامديد وكل العاملين جهودهم من أجل التخفيف عن مصابى كورونا داخل المستشفى، خاصة أنهم متواجدون يوم شم النسيم بعيدا عن أسرهم، ورغم كل الإجراءات الاحترازية، إلا أن بعدهم عن أسرهم كان قاسيا، لذا قام المسئولون بالعزل بتوزيع حلوى وشيكولاتة وعصائر على المصابين.