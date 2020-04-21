قرار بتنظيم زراعة الموز.. نواب: يحافظ على الموارد المائية.. والاستهلاك أصبح يفوق الاحتياجات

زراعة البرلمان: حظر زراعة الموز في الأراضى الصحراوية والجديدة لاستهلاكها مياها أكثر من الأرز

برلماني: حظر زراعة الموز بالأراضي الصحراوية يحافظ على مواردنا المائية

تمراز: تنظيم زراعة الموز سيؤثر على سعره لكن الحفاظ على الموارد المائية أهم











أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا مشتركًا بحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

ووفقًا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري، فقد تقرر صرف 4 شكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

وتعليقا على القرار، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة مهم جدًا، لكى نقلل من المياه الكثيرة التى يستهلكها محصول الموز أكثر من زراعة الأرز.

وأكد "تمراز"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الرى الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان في الفترة المقبلة ينص على حظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية التى تستهلك مياها كثيرة أكثر من الأرز، مشيرا إلى أن الأرز تتم زراعته فى الأراضى المستوية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن الأراضي الصحراوية منها منخفضة وأخرى مرتفعة، وبالتالى إذا كان يزرع فى الأراضى الصحراوية فمن الأفضل أن يكون فى الأراضى المنخفضة؛ لأن الأراضى المرتفعة تستهلك مياها كثيرة وتحولها إلى بركة من المياه، مما يضر محصول الموز.





وأكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة تم التنسيق فيه بين وزارتى الزراعة والرى بهدف الحفاظ على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها بشكل علمى ينطوى على إحتياجات الدولة الاستهلاكية من حاصلات إستراتيجية سواء خضروات أو فاكهة أو بقوليات.

وأضاف "ملك"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن استهلاكنا من هذه الحاصلات الإستراتيجية أصبح يفوق احتياجاتنا، وبالتالى تقوم الدولة باستيراد هذه الاحتياجات من الخارج لتوفير استهلاك السوق المحلية للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن قرار حظر زراعة الموز من الأراضى الصحراوية والجديدة صائب ومدروس ويحفظ للدولة قدرتها على التنمية الزراعية من حيث استخدام أمثل للمياه.

وأوضح أن الدولة تخطط للأراضى الجديدة بشكل علمي، بحيث يتم الاستزراع فيها طبقا لأولوية الاحتياج نظرا لأن الموز محصول يستهلك المياه، كما أنه ليس من الضروريات والأولويات التى نعطيها له على حساب التوسع فى زراعة حاصلات رئيسية ذات أولوية استهلاكية.

واتفق معهم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والموارد المائية والري، بالبرلمان، وقال إنه القرار يحافظ على الموارد المائية التي يجب استغلالها بكل الطرق.

وأشار إلى أنه رغم تأثير القرار على سعر الموز إلا أنه مهم جدا للحفاظ على الثروة المائية.



