خصص جزءا من وقته للأطفال.. حكاية ممرض في مهمة خاصة داخل مستشفى قها للعزل

كل يوم يجسدون بطولات عظيمة ومواقف إنسانية لاتنسى .. يؤكدون للجميع يوميا بعد يوم أن الطب والتمريض رسالة وليست مهنة، انهم الأطقم الطبية وفرق التمريض بمستشفى قها للحجر الصحي.

وعلى مدار الاسابيع الماضية حرصت هيئة التمريض على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه المصابين بصفة عامة والاطفال بصفة خاصة بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففون عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفاؤهم.

من ناحية اخرى وفي لفتة إنسانية خصص الممرض أحمد التمري أحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها جزءا من وقته للعب مع الأطفال المتواجدين بالحجر الصحي لإدخال السرور عليهم والتخفيف عنهم.

وأشار التمري إلى أن الفريق الطبي بالمستشفي يعمل بروح واحدة، وأكثر ما يشغلهم هم الأطفال الذين يبكون لعدم إدراكهم لفكرة الحجر الصحي موضحا أن البروتوكول الذي تطبقه المستشفي في العلاج يراعي الحالة النفسية لذا يقوم فريق التمريض بين الحين والآخر باللعب مع الأطفال وجلب الألعاب لهم لإسعادهم.

فيما قامت إدارة المستشفى بتوزيع باقات من الورود والشيكولاتة على المصابين والأطقم الطبية والتمريض تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع مما ساعد في رفع الروح المعنوية وإدخال البهجة على المستشفى سواءً بين المصابين أو العاملين من الأطقم الطبية.

كما نظمت الممرضات فقرات احتفالية وغنائية للاطفال المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى فى محاولة للترفيه والتخفيف عنهم وتقديم بعض الهدايا والفوانيس ولعب الاطفال عليهم.

وقالت مي منسي ممرضة بمستشفى العزل الصحى بقها إن العمل مع المصابين من الأطفال بفيروس كرورنا هو الأصعب بالنسبة لكل الفريق الطبي مشيرة الى ان الفريق الطبي حريص دائما على التخفيف عن الأطفال ونشر جو من المرح والبهجة فيما بينهم وتوفير أطعمة يحبونها مثل الشوكولاتة والحلويات.

وأضافت أننا نقوم باللعب معهم لكن هناك مع الأسف أيضا حالات لإصابة بين الأطفال دون أسرتهم ويتم نقلهم وحدهم إلى المستشفى وهنا نتواصل تليفونيا بشكل دائم مع أسرهم لطمأنتهم عليهم.