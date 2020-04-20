برلماني: الدولة منحازة للفقراء والمهمشين.. ودعم العمالة غير المنتظمة خطوة غير مسبوقة





وأشاد في تصريحات له، بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، من أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس "كورونا" ضمن برنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة " مثلهم مثل المسنين والأسر التي تضم الأيتام والأرامل والمطلقات، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضررها من كورونا.





وأكد أهمية إضافة نحو 160 ألف أسرة إلى تكافل وكرامة خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواجهة آثار كورونا وهو ما يكشف عن دعم هائل وغير مسبوق من جانب الدولة، للحفاظ على حياة ومعيشة الجميع وعدم ترك أي فئة عرضة للوباء.





ثمن النائب سامر التلاوي أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف عن الفقراء والمهمشين، ومن تضرروا من كورونا على وجه الخصوص وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.وشدد أن الدولة لاتتاخر ووفقا لتوجيهات الرئيس عن الاستجابة لأي ظروف قاهرة مثل أحداث كورونا.