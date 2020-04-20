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محافظ الدقهلية: التزام المواطنين في شم النسيم مثالي .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:03 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،: إننى لأول مرة أرى محافظة الدقهلية في حالة انضباط غير طبيعي وهذا التزام غير مسبوق من المواطنين  وتصرف مثالي يقتدى به .



واضاف محافظ الدقهلية  خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جميع من يعمل بالجهاز التنفيذي في المحافظة كانوا متواجدين لمتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع   .



واوضح أيمن مختار ،: أننا من الساعة 8 صباحا ونحن نمر ونتابع جميع المتنزهات والحدائق وبالاضافة الي اننا قمنا بالمرور علي الملاهي الخاصة بالألعاب الاطفال ووجدنا الجميع مغلق وملتزمون بتنفيذ الإجراءات  .


وتابع محافظ الدقهلية ، أن بعد المرور على الحدائق قمنا بالتوجه الى جمصة لان الشواطئ تتواجد بها  ولم نجد أى مواطن هناك .




واستكمل أمين مختار ،: انني قمت بتقسيم فرق العمل الي  لجان وكل لجنة يرأسها فرد لمتابعة جميع المناطق في المحافظة وكنت أقوم بالمرور عليهم  .




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