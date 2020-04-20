محافظ الدقهلية: التزام المواطنين في شم النسيم مثالي .. فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،: إننى لأول مرة أرى محافظة الدقهلية في حالة انضباط غير طبيعي وهذا التزام غير مسبوق من المواطنين وتصرف مثالي يقتدى به .













واضاف محافظ الدقهلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جميع من يعمل بالجهاز التنفيذي في المحافظة كانوا متواجدين لمتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع .













واوضح أيمن مختار ،: أننا من الساعة 8 صباحا ونحن نمر ونتابع جميع المتنزهات والحدائق وبالاضافة الي اننا قمنا بالمرور علي الملاهي الخاصة بالألعاب الاطفال ووجدنا الجميع مغلق وملتزمون بتنفيذ الإجراءات .









وتابع محافظ الدقهلية ، أن بعد المرور على الحدائق قمنا بالتوجه الى جمصة لان الشواطئ تتواجد بها ولم نجد أى مواطن هناك .

















واستكمل أمين مختار ،: انني قمت بتقسيم فرق العمل الي لجان وكل لجنة يرأسها فرد لمتابعة جميع المناطق في المحافظة وكنت أقوم بالمرور عليهم .















