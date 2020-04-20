قطع المياه عن مناطق بالإسكندرية غدا.. اعرف الأسباب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بأنه نظرا لأعمال الصيانة الخاصة ببوابات مأخذ المياه والخاص بمحطة شرقي، فإنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١، وسيتم توصيل المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.