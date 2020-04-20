نجم النصر السعودي يدخل الحجر الصحي في نيجيريا بسبب فيروس كورونا





وتسبب فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي حول العالم، بعدما أصاب ما يفوق مليونين و400 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد على 160 ألف شخص في جميع دول العالم.









وجاء دخول النجم النيجيري أحمد موسى إلى الحجر الصحي، كإجراء احترازي بعد عودته إلى بلاده قادمًا من المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على إذن من إدارة الفريق.









وعقب الحصول على إذن السفر لقضاء الفترة الحالية بجانب أسرته في بلاده ووصوله إلى مدينته بسلام، أكد أحمد موسى سعادته البالغة لوصوله إلى بلده وتواجده رفقة أهله ومحبيه.



