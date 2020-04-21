بين الخوف من الغد وورود الاحتفال.. كيف قضى مرضى كورونا شم النسيم بمستشفى العزل بالنجيلة؟

اختفت كافة مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم بمستشفى العزل بالنجيلة، والتزم جميع المرضى بغرفهم.





قال مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة، إن اليوم مر مثل أي يوم والتزم جميع المرضى بغرفهم، كما قام الطاقم الطبي بالمستشفى بأداء دوره المنوط به دون أي مظاهر الاحتفال.





وأضاف أن مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم اقتصرت على قيام الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة مساء أمس الأحد بتوزيع ورود على مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الطاقم الطبي بالمستشفى بمناسبة أعياد شم النسيم.



