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محافظات

بين الخوف من الغد وورود الاحتفال.. كيف قضى مرضى كورونا شم النسيم بمستشفى العزل بالنجيلة؟

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:00 ص
مستشفي العزل بالنجيلة
مستشفي العزل بالنجيلة
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ايمن محمود
اختفت كافة مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم  بمستشفى العزل بالنجيلة، والتزم جميع المرضى بغرفهم.

قال مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة، إن اليوم مر مثل أي يوم والتزم جميع المرضى بغرفهم، كما قام الطاقم الطبي بالمستشفى بأداء دوره المنوط به دون أي مظاهر الاحتفال. 

وأضاف أن مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم اقتصرت على قيام الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة مساء أمس الأحد بتوزيع ورود على مرضى فيروس كورونا،  بالإضافة إلى الطاقم الطبي بالمستشفى  بمناسبة أعياد شم النسيم. 

وأشار إلى أن  ذلك يأتي تخفيفا على المرضى، ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي بالمستشفى ومشاركتهم أعياد شم النسيم.
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