اتهام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسرقة تبرعات كورونا.. اعرف القصة

تصدر اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات لها بجمع تبرعات من أجل "كورونا"؛ لكنها لم تقم بتوزيعها على المحتاجين. وردت الشعيبي بأنها تمتلك المستندات الدالة على ما قامت به من مساعدات.









وكانت حسابات عدة على مواقع التواصل تداولت أن الشعيبي جمعت تبرعات لمساعدة المحتاجين؛ بسبب كورونا واحتفظت بها لنفسها.









وقالت هيا الشعيبي، عبر سناب شات، إن ما يحدث بتويتر لا يهمها ولا يعنيها، مشيرة إلى أنها لم تظهر وجه أحد من الذين قدمت لهم المساعدات، وأنها تمتلك جميع المستندات الخاصة بجمع وتوزيع التبرعات، مطالبة بالتأكد من المعلومة قبل نشرها.









وكانت الشعيبي، أعلنت في وقت سابق عبر حسابها بسناب شات، أنها جمعت تبرعات لشراء بصل وطماطم للمحتاجين؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.







