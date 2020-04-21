بعد تراجع أسعار النفط... مكاسب للاقتصاد المصري.. المواطن المستفيد الأكبر

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

انخفاض سعر النفط يؤدي لخفض التصنيف الائتماني للدول المصدرة له

خبير: شراء أمريكا للنفط الشهر الماضي سبب انهيار أسعار الخام

تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاما

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي، بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1986، بسبب انهيار الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في أغلب دول العالم، إلى جانب النقص الشديد في السعات التخزينية للنفط الخام.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى حوالي 10 دولارات للبرميل بانخفاض نسبته 45% قبل أن يسترد جزءا من خسائره.

في الوقت نفسه، كان أداء التعاقدات الآجلة الأطول مدى أفضل بدرجة ما، رغم استمرار تراجع أسعارها، وهو ما يشير إلى درجة من التفاؤل بشأن تحسن أداء الاقتصاد بنهاية 2020.

وبلغ سعر الخام الأمريكي تسليم يونيو المقبل، أكثر قليلا من 22 دولار للبرميل، في حين كان السعر الأعلى بالنسبة للتعاقدات الأطول مدى.

وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 7ر5% إلى 26 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط تضررت من كل من التداعيات الاقتصادية جائحة فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين كل من روسيا والسعودية التي تزامنت مع الجائحة.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، بأكثر من 20% دون 15 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاما على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول "أوبك

+" تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها، لخفض

الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو.

ورغم اتفاق خفض الإنتاج، والذي قد يتم تنفيذه بسرعة كافية، فإن نقص السعات التخزينية للنفط الخام أدى إلى تراجع أسعار التعاقدات قصيرة الأجل.

وفي غضون ذلك، أدى تراجع أسعار أسهم شركات الطاقة إلى تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 3ر0% في تعاملات الظهيرة.

وفي طوكيو خسر مؤشر نيكي القياسي الياباني المؤلف من 225 سهمًا 84ر181 نقطة أو ما يعادل 91ر0% ليصل إلى 42ر19715 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 72ر6 نقطة، أو47ر0%، ليصل إلى 82ر1435 نقطة.

وكان مؤشر نيكي قد ارتفع يوم الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 15ر3% .

وزاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 11ر5 نقطة أو 27ر0% إلى 64ر1919 نقطة فيما أضاف مؤشر هانج سنج في هونج كونج 37ر0% ، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 23ر0%، وتراجع مؤشر "ايه إس إكس" الأسترالي بنسبة 87ر0%.

وأكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أن مصر ستحقق استفادة كبيرة جدا من تدنى أسعار النفط الخام الأمريكي، لأننا نستورد جزءا من احتياجاتنا من المواد البترولية، مشيرا إلى أن تراجع النفط الأمريكي سيؤدي لتراجع أسعار النفط بشكل عام لكثرة المعروض عن المطلوب عالميا.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر ستستفيد على جميع الأصعدة عدا شقين، أولهما ندرة الاستثمارات في قطاع النفط خلال الفترة الحالية، لأنه لن يقدم أحد على ضخ استثمارات ثم في النهاية يصل لمنتج يباع بسعر رخيص، وهذا ليس بمصر فقط، وإنما سيكون حال الاستثمارات في قطاع النفط بشكل عام.

وأوضح أن الشق الثاني يكمن في ندرة السعة التخزينية بمصر للنفط، الأمر الذي يحول دون تخزين كميات كبيرة من النفط بالسعر الحالي، حتى وإن كان الأمر لمدة زمنية لأننا لا نملك ما يمكننا من تخزين كميات كبيرة نستطيع عبرها الاستفادة من تلك الأسعار.

وقال رمضان أبو العلا، إن انخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، هو أمر سياسي قبل أن يكون تجاريا، مشيرا إلى أن عملية رصد الأسعار في الولايات المتحدة تكون لحظية وفعلية حسب العرض والطلب.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تلك الأسعار خطيرة جدا، وتضر بصناعة النفط بشكل كبير، وأنه من الحتمي أن ترتفع الأسعار مجددا بشكل حاد، وذلك في غصون شهر أو اثنين على الأكثر.

وأوضح الخبير أن المعروض بات أكثر من المطلوب في الأسواق وهو ما أدى إلى الوصول لتلك الأسعار، لافتا إلى أن الضرر الأكبر سيكون على شركات النفط والدول المصدرة له، وأيضا سيؤدي ذلك لانهيار بعض الصناعات.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض سعر النفط عالميا سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول المصدرة للبترول.

وانخفض سعر الخام الامريكى دون دولار واحد في أكبر هبوط منذ بدء تداول عقود الخام فى 1983.

وأكد "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "إنه الوقت المناسب لشراء كميات كبيرة من النفط وتخزينه"، مضيفا أن مصر وقعت عقودا آجلة مستقبلية للشراء.

تابع "لابد من زيادة الشراء خلال الفترة المقبلة و على البنك المركزي توصية البنوك بتمويل رجال الأعمال ودعم الشركات العاملة فى قطاع البترول لابرام مزيد من التعاقدات".

وأضاف "إذا تم التعاقد علي كميات كبيرة من النفط تغطي احتياجات مصر لمدة ٨ أو ٩ أشهر قادمة سيكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة".

وأشار "السيد"، إلى أن موازنة العام المالى المقبل قدرت متوسط سعر البرميل من ٥٠ إلي ٦٠ دولارا بينما السعر الحالى أدني مستوي له بسبب انخفاض الطلب علي البترول لانخفاض حجم التصنيع وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى حرب النفط الدائرة بين امريكا و روسيا والسعودية والصين.

وأكد الدكتور جمال القليوبي، خبير البترول، أن إنخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، يرجع إلى ثلاث أمور وهما، العرض والطلب، وأيضا منظمات متحكمة في العرض والطلب "أوبك" كمثال، وثالثا الدول التي لديها فائض داخلي وقدرة تخزينية كبيرة، كالولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف "القليوبي" في تصريحات تلفزيونية، أن إنهيار تلك الأسعار جاءت الأن لعدة أسباب أخرى، أهمها إن الولايات المتحدة اشترت كميات نفط كبيرة خلال الشهر الفائت، وأنها بسبب ذلك تعرضت لتخمة.

وأوضح الخبير أن الولايات طالبت أيضا بتحويل بعض الشركات النفطية على أراضيها، لجزء من استثماراتها للصناعات الطبية بفضل فيروس كورونا.

وأكد الخبير، أن استمرار عملية تفاقم إنتشار فيروس كورونا سيؤثر على استمرار ذلك الحال، خاصة وأن أمريكا 30% من استثماراتها نفطية.

واعلنت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.

وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولون في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.