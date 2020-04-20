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رياضة

حمادة صدقي يكشف عن المدة التي يحتاجها سموحة من أجل الاستعداد لعودة الدوري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:56 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أنه من الصعب عودة الدوري في شهر يونيو المقبل نظرا لـ زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف حمادة صدقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يجب أن تضع عدة سيناريوهات من أجل عودة الدوري حتى تتمكن الفريق من وضع خطة الإعداد.


وتابع حمادة صدقي أن فريقه بحاجة من 5 لـ 7 أسابيع من أجل الإعداد لعودة الدوري المصري.


وأكمل أن يحرص على التواصل مع لاعبيه من أجل الاطمئنان على تنفيذ البرنامج التدريب اليومي في المنزل. 


وتابع أن اللاعب لا يشارك بانتظام في المباريات يحتاج لفترة أطول خلال فترة الإعداد.


يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

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