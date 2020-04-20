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التنمية المحلية عن التزام المواطنين فى شم النسيم: اليوم تكاتف الشعب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:18 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الشعب المصرى كان متكاتفا بشكل كبير مع الدولة المصرية، ومر يوم شم النسيم بسلام تام.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج الحقيقة والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن تقرير 27 محافظة من 8 صباحا وحتى 6 ونصف مساء أكد أن جميع المحافظات التزمت بقرار حظر التجول ولا يوجد أي تجمع لمواطنين في أي من الحدائق أو الشواطئ أو الطرقات.

وأشار إلى أن المحافظين أجروا جولات ليس في الطرق العامة فقط بل أيضا في الشوارع الداخلية للتأكد من 4 أشياء؛ هي أن وسائل النقل العام متوقفة، بجانب إغلاق كافة المولات والمحال التجارية، بجانب خلو المتنزهات من المواطنين، وخلو الشواطئ من التجمعات.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه طبقا لقرارات مجلس الوزراء فإن الحبس والغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه كعقوبة على المخالفين لقرارات الحكومة بشأن حظر التجمعات خلال احتفالات شم النسيم اليوم.

وأوضخ "قاسم" في تصريحات سابقة "، أنه في حال تجمع أكثر من 5 أشخاص ستصل عقوبة تجمعهم إلى الحبس، كما أن التجمعات الأسرية ممنوعة طبقا لتعليمات الحكومة.

كان وزير التنمية المحلية تلقي تقريرًا من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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