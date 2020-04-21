اليوم..كلية الهندسة عين شمس تقوم بتعقيم شامل للموقع العام والمباني والطرقات

نشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس بيانا بتعطيل الدراسة للكلية يوم 21 أبريل وأيضا منح العاملين بالكلية إجازة.





وذلك في إطار الخطة المعدة من جامعة عين شمس وكلية الهندسة وبشأن مواجهة فيروس كورونا ونوهت الصفحة الرسمية بأنه سيتم إغلاق الكلية اليوم الموافق الثلاثاء 21ابريل 2020 لاجراء تعقيم شامل للموقع العام والمباني والطرقات .





وضحت الصفحة الرسمية أنه سيتم منح العاملين اليوم إجازة لتسهيل أعمال فريق التعقيم والحفاظ علي صحة العاملين





وقرّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين إضافيين، ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.









