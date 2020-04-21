نائب: التزام المواطنين بعدم الخروج في شم النسيم يكشف وعي المصريين في التعامل مع كورونا

أشاد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، بخلو الحدائق والمتنزهات والكورنيش من التجمعات والأهالي والعائلات استجابة لقرارات حظر التجول التي أصدرتها الحكومة وإيقاف القطارات ووسائل النقل العام خلال يوم شم النسيم، بما يكشف عن وعي حقيقي لدى ملايين المصريين بخطورة الفيروس وأثره صحيا واقتصاديا واجتماعيا.







وأكد، في تصريح له، أن هناك رغبة سياسية وشعبية لدى ملايين المصريين للتخلص سريعا من آثار كورونا مثلما حدث في الصين وغيرها.





