نائب: التزام المواطنين بعدم الخروج في شم النسيم يكشف وعي المصريين في التعامل مع كورونا

أشاد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، بخلو الحدائق والمتنزهات والكورنيش من التجمعات والأهالي والعائلات استجابة لقرارات حظر التجول التي أصدرتها الحكومة وإيقاف القطارات ووسائل النقل العام خلال يوم شم النسيم، بما يكشف عن وعي حقيقي لدى ملايين المصريين بخطورة الفيروس وأثره صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد، في تصريح له، أن هناك رغبة سياسية وشعبية لدى ملايين المصريين للتخلص سريعا من آثار كورونا مثلما حدث في الصين وغيرها.
وأشاد بقرارات الحكومة المشددة، خلال احتفالات شم النسيم لأنه غير ذلك كان هذا اليوم، ومن خلال التجمعات الهائلة والمتنزهات كما هى العادة، سيكون وبالا لا قدر الله على الوطن. في السياق ذاته لفت محمود، إلى تواصل مصر مع العديد من الدول مثل الصين واليابان للوقوف على آخر علاجات وأدوية متوافرة لكورونا للخروج من هذا الكابوس المريع.