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فن

هاشتاج #النفط يتصدر تويتر بعد هبوط أسعار برميل البترول لأدنى مستوى

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:16 م
النفط
النفط
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #النفط بعد انهيار أسعار البرميل في السوق العالمي؛ مما يؤثر على الاقتصاد العالمي بالسلب، وينذر بكساد اقتصادي كبير.
 

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكان من تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا: ‏"سعر ‎#النفط الأميركي قد يصل للصفر .. ماذا يحدث؟"، و"ما الذي يعنيه ذلك؟ ولمَ لا يتراجع مزيج ‎#برنت بنفس الحدة ؟". 


وعلق آخر "‏بعد أن بلغ برميل ‎#النفط الامريكي القاع ووصل لأدنى مستوى في التاريخ.. 1 دولار للبرميل".


وكتب حساب آخر "يؤسفني أن أبلغكم أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد.. وأعلن خام تكساس نفسه أول الضحايا.. ونسأل الله السلامة". 


وقال آخر "‏سعر برميل ‎#النفط الاميركي هبط لأن الخزانات طافت والجماعة ما فيهن يوقفوا انتاج لأن البير اللي بيوقف الحفر فيه اعادة تشغيلو بتكلف كثير.ليش طافت؟لأن الناس مسروعة ما عم تسوق سيارات والطقس منيح فالمكيفات مطفية وبالتالي الطلب اقل من العرض بكثير!هيدا شي موقت وتأثيرو صفر بالمية!". 

وتابع آخر "‏أسعار ‎#النفط الخام الأمريكي إلى ما دون ١٥ دولارا للبرميل لأول مرة منذ ٢١ عاما، يبدو أن العالم يسير نحو أزمة كساد عظيم". 


وشهد سعر النفط الأمريكي هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه.

وحسب "ماركت ووتش" انهار مؤشر النفط الأمريكي دون مستوى 3 دولارات للبرميل، وفي طريقه  إلى أدنى إغلاق وأكبر انخفاض ليوم واحد على الإطلاق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلة مستوى 2.5 دولار للبرميل.

و تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق.

وقال الخبراء إن الهبوط الكبير في سعر الخام الأمريكي جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واقتراب مستودعات النفط من الامتلاء.
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