حضر شم النسيم وغاب المواطنون.. الأهالي يلتزمون بالبقاء في المنازل.. ومحافظ البحيرة يشيد بالوعي والحرص

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدى وعى وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأى شكل من الأشكال بشم النسيم منذ الصباح وحتى ظهر اليوم، مشيرا إلى الانضباط والتزام المحلات التى ينطبق عليها قرار الغلق يومى الجمعة والسبت بالغلق على مدار اليوم.





وأشار المحافظ إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة ، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطىء وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات .





وشهدت جميع معظم المحال بقرار الغلق وجار تنفيذ حملات تعقيم وتطهير بها استعدادا لاستئناف العمل بها بداية من صباح غدا الثلاثاء .





و طالب المحافظ جميع المواطنين بالاستمرار بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج بالفترة المسائية وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.





و بذلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وإدارة المرور جهدا كبيرا فى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم غلق الشوارع والميادين والكبارى والطرق لمنع المواطنين من الخروج من منازلهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد .





وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تواجدها بالشوارع والميادين وانتشرت الأقوال الأمنية وتم غلق كافة المداخل المؤدية للطريق الزراعى السريع والصحراوى والدولى الساحلى وذلك بالتزامن مع بدء حظر التجوال الكامل بجميع المدن والمراكز بالتزامن مع بدء شم النسيم تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات محافظ البحيرة.





وانتشرت الأكمنة الأمنية والمرورية فى بشوارع وميادين محافظة البحيرة وعلى الكورنيش والحدائق لمتابعة مدى التزام المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بالحظر الكامل يوم شم النسيم و وذلك فى إطار إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وشهد كوبرى فوة بالمحمودية كمين مروري وتم غلق كافة الطرق المؤدية لكوبرى المدينة والطرق المتفرعة منه لمنع ذهاب الأهالى للتنزه عليه احتفالًا بشم النسيم حيث يعتبر كوبرى فوه بالمحمودية من أكبر المناطق التى كان يتنزه عليها المواطنون فى شم النسيم.





وتفقدت المهندسة سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية جميع الحدائق والمنتزهات العامة وكورنيش المحمودية لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بالحظر الكامل يوم شم النسيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.