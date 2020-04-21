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أخبار البلد

اليوم.. عودة العمل بنقابتي الصحفيين والمحامين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تفتح نقابة المحامين أبوابها اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجازة أعياد شم النسيم والتى استمرت لمدة يومين، كما تستأنف نقابة الصحفيين أعمالها أيضا لتقديم كافة الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وأعلنت إدارة مشروع  العلاج بنقابة الصحفيين، أهم أرقام الطوارئ والخدمات، وذلك حرصا منها على سلامة الأعضاء وأسرهم خلال الاحتفال بشم النسيم.

ووفرت نقابة الصحفيين، جميع الخدمات الطبية والعلاجية واستفسارات الأعضاء خلال إجازة أعياد شم النسيم عبر الأرقام المخصصة لذلك  وخصصت نقابة الصحفيين رقم واتس لإنهاء كافة الإجراءات الطبية للأعضاء المشتركين فى مشروع العلاج.

وتتلقى كافة طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس  «٠١٠٢٣١٨٢٣٩٣» وتتلقى  شكاوى الاشتباه  بالاصابة بفيروس كورونا على رقم واتس «٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠».

وكان قد صرح  أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، إن اللجنة تواصل تلقى كافة الاستفسارات وشكاوى الاشتباه لفيروس كورونا على رقم واتس ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠، مشيرا إلى أنه أيضا هناك رقم الطوارئ الخاص بوزارة الصحة رقم ١٠٥  والمخصص لهذا الشأن.

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