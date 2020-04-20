لازم نشتغل.. حلا شيحة: بخاف من كورونا أثناء التصوير في بعض الأوقات.. فيديو

كشفت الفنانة حلا شيحة ، كواليس مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" في شهر رمضان الكريم مع الفنانة يسرا.





وقالت حلا شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، "سعيدة بالعمل الدرامي ومشاركة الفنانة يسرا في هذا العمل الدرامي والشغل معها ممتع".





وأضافت حلا شيحة "متواجدة مع مجموعة متميزة ودوري في المسلسل مختلف وجديد والجمهور سيتفاجأ بطبيعة دوري في المسلسل".





وتابعت حلا شيحة "نتبع كافة الإجراءات الاحترازية في موقع تصوير المسلسل، وكل العاملين في موقع التصوير يرتدون كمامات ونقوم بالتطهير المستمر بالمطهرات".



