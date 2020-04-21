جامعة سيناء: مد تعليق العمل ببرج سما الإداري.. وإتاحة الخدمات للطلاب إلكترونيا

أعلنت جامعة سيناء، عن مد تعليق العمل ببرج سما الإداري حتى 2 مايو المقبل، وذلك في إطار التوجيهات العالمية والحكومية بتخفيض عدد العاملين بمختلف القطاعات والحد من التجمعات.وأضاف الجامعة، في منشور لها ، اليوم، أنه خلال هذه الفترة، وبدءًا من الغد ستكون كافة الخدمات متاحة أونلاين عن طريق موقع الجامعة مثل طلب استخراج الشهادات وغيره.وأشارات جامعة سيناء، إلي إمكانية توصيل الشهادات إلى المنزل أو الانتظار حتى بعد 2 مايو القادم، من أجل استلامها شخصيا من برج سما وذلك في حالة وصول إيميل إلى الطالب يؤكد وصول الشهادة ببرج سما.وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.