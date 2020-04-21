AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سيناء: مد تعليق العمل ببرج سما الإداري.. وإتاحة الخدمات للطلاب إلكترونيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:00 ص
جامعة سيناء - صورة
جامعة سيناء - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي
أعلنت جامعة سيناء، عن مد تعليق العمل ببرج سما الإداري حتى 2 مايو المقبل، وذلك في إطار التوجيهات العالمية والحكومية بتخفيض عدد العاملين بمختلف القطاعات والحد من التجمعات.

وأضاف الجامعة، في منشور لها ، اليوم، أنه خلال هذه الفترة، وبدءًا من الغد ستكون كافة الخدمات متاحة أونلاين عن طريق موقع الجامعة مثل طلب استخراج الشهادات وغيره.
 
وأشارات جامعة سيناء، إلي إمكانية توصيل الشهادات إلى المنزل أو الانتظار حتى بعد 2 مايو القادم، من أجل استلامها شخصيا من برج سما وذلك في حالة وصول إيميل إلى الطالب يؤكد وصول الشهادة ببرج سما.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي: التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلًا عن التقليدي

هندسة القاهرة تمنح طلابها إجازة من التعليم الإلكتروني بمناسبة أعياد الربيع

عميد حاسبات القاهرة: نظام التعليم الإلكتروني غير مهيأ لامتحانات نهاية العام الدراسي

متخصصون يقيمون التعليم الإلكتروني في مصر.. من الصعب امتحان طلاب الجامعات أونلاين.. نظام لا يصلح إلا في الظروف الطارئة.. والوزارة: نحن في حالة انعقاد دائم

اليوم.. آخر موعد للتسجيل في موقع الكورسات المجانية لطلاب زراعة القاهرة

عميد سياسة القاهرة: من الصعب أداء الامتحانات بالشكل التقليدي.. وننتظر الأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

لعنة السوشيال ميديا .. حنين حسام "بلوجر" في مرمى الاتهامات.. والسجن في انتظارها

ظهور جسم غريب مشتعل في سماء بريطانيا.. شاهد

بدء عرض مسلسلات رمضان على شاشة mbc مصر غدا.. اعرف المواعيد

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم