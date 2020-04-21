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حوادث

قوافل الداخلية تتوجه إلى المحافظات لتوزيع المساعدات على المواطنين بمناسبة رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:02 ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية)  على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان لتخفيف العبء عن كاهلهم نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

 و حرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، وإستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.. حيث قامت مديريتى أمن (القاهرة - الجيزة)، والإدارة العامة لشرطة السياحة الآثار بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية على النحو التالى : -

بنطاق مديرية أمن القاهرة بدائرة قسمى شرطة (عين شمس  - الوايلى) خلال يومى 18 ، 19 الجارى.
و مديرية أمن الجيزة بنطاق مساكن الأولى بالرعاية "مساكن عثمان" بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر خلال يوم 18 الجارى.

و الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تم توزيع كراتين السلع الغذائية على العاملين بقطاع السياحة والآثار نظرًا لتأثرهم بالإجراءات التى يتم إتخاذها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد

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