برلماني: التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا من الأفضل عالميا

أكد المهندس اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه بتقييم التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، طوال أكثر من شهرين يتضح أنها واحدة من أكثر التجارب نجاحا في العالم أجمع في مواجهة الفيروس الفتاك.







وأشار إلى تكامل الاجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقرارات السياسية معا لمواجهة الوباء الذي هاجم العالم أجمع. منوها في بيان له اليوم، بالتحركات التي تبذلها وزارة الصحة للبدء فى استخدام بلازما المتعافين من كورونا فى علاج المصابين بكوفيد19، علاة على بدء اجراء التجارب السريرية لاستخداك دواء أفيجاي الياباني لعلاج الفيروس.





