برلماني: التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا من الأفضل عالميا

أكد المهندس اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه بتقييم التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، طوال أكثر من شهرين يتضح أنها واحدة من أكثر التجارب نجاحا في العالم أجمع في مواجهة الفيروس الفتاك.
وأشار إلى تكامل الاجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقرارات السياسية معا لمواجهة الوباء الذي هاجم العالم أجمع. منوها في بيان له اليوم، بالتحركات التي تبذلها وزارة الصحة للبدء فى استخدام بلازما المتعافين من كورونا فى علاج المصابين بكوفيد19، علاة على بدء اجراء التجارب السريرية لاستخداك دواء أفيجاي الياباني لعلاج الفيروس.
ولفت نصر الدين أن مصر وطوال كل هذه الفترة الماضية تتصرف بعقلانية شديدة وتتصدى للشائعات المدمرة ولا تأخذ خطوة إلا في سياقها الطبيعي. مشيدا بخطوات دعم العمالة غير المنتظمة، على نحو ثلاثة أشهر متتالية في ضوء التصدي لكورونا وتعويض المتعطلين عن العمل و الخروج من المنزل بسبب الوباء. وخطوة تأجيل أقساط البنوك لنحو 6 أشهر كاملة وكانت خطوة هامة للغاية للتخفيف عن مئات الآلاف من المتعاملين مع البنوك في ظروف الوباء.