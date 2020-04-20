AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حكيم يتألق بأشهر أغانيه في حفل شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:54 م
حكيم
حكيم
Advertisements
سعيد فراج
تألق المطرب حكيم في حفل شم النسيم الذي أذاعته قنوات " ON ،dmc" من أحد الأماكن المطلة على النيل، وحرص في بداية الحفل على تهنئة المصريين بالأعياد والتي تأتي متزامنة هذا العام مع شهر رمضان، وعيد القيامة متمنيا دوام الأمن والسلام والمحبة لشعبنا  الأصيل  وكل شعوب الدول  العربية  والعالم.

وحث حكيم، الجميع على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل، ووعدهم بمزيد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة لأنهم أغلى ما يملك،

 وقدم  مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنية "رمضان كريم" التي أصبحت الأغنية الأكثر انتشارا منذ طرحها قبل ثلاث سنوات و يرددها كل فئات الشعب بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.  

وقدم حكيم، الأغنية لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات  ألبومه الجديد  " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى ،آه بحبه ،الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة.

الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى المشاهدات عقب طرحها على اليوتيوب.
حكيم يتألق بأشهر أغانيه في حفل شم النسيم
حكيم يتألق بأشهر أغانيه في حفل شم النسيم
حكيم يتألق بأشهر أغانيه في حفل شم النسيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكيم يطرح قلبي يا ناس في عيد الحب.. من ألبوم الراجل الصح

شاهد.. أحدث ظهور لـ حكيم

بالفيديو.. حكيم يرقص ويطبل في كواليس أغنية آه بحبه

غدا.. حكيم يحيي حفل شم النسيم على ضفاف النيل

كل سنة وأنتم طيبين.. أحدث ظهور لـ حكيم من حفل شم النسيم | شاهد

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

نهى عنه الله ويقع فيه الكثيرون .. علي جمعة يحذر من فعل شائع يجعل قلبك آثما

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

تأثير فيروس كورونا.. نادي بلجيكي يعلن إفلاسه واستبعاده من الدوري

لأول مرة.. وجبة ماكدونالدز أغلى من برميل النفط الخام الأمريكي

اتهام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسرقة تبرعات كورونا.. اعرف القصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم