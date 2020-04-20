حكيم يتألق بأشهر أغانيه في حفل شم النسيم

تألق المطرب حكيم في حفل شم النسيم الذي أذاعته قنوات " ON ،dmc" من أحد الأماكن المطلة على النيل، وحرص في بداية الحفل على تهنئة المصريين بالأعياد والتي تأتي متزامنة هذا العام مع شهر رمضان، وعيد القيامة متمنيا دوام الأمن والسلام والمحبة لشعبنا الأصيل وكل شعوب الدول العربية والعالم.





وحث حكيم، الجميع على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل، ووعدهم بمزيد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة لأنهم أغلى ما يملك،





وقدم مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنية "رمضان كريم" التي أصبحت الأغنية الأكثر انتشارا منذ طرحها قبل ثلاث سنوات و يرددها كل فئات الشعب بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.





وقدم حكيم، الأغنية لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات ألبومه الجديد " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى ،آه بحبه ،الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة.



