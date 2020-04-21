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حوادث

ضبط 26 قطعة سلاح نارى و 107قضية مخدرات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:04 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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اسلام مقلد - أحمد مهدى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 26 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 19متهم) .. وذلك على النحو التالى:
(2) بندقية آلية ، و (3) بنادق خرطوش ، و (2) طبنجة، و (19) فرد محلى،و (155) طلقة مختلفة الأعيرة، و (152) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (34714) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 
(109) حكم جناية، و (10051) حكم حبس جزئى، و (1900) حكم حبس مستأنف، و (17251) حكم غرامة، و (5403) حكم مخالفة . 

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2 متهمين) إرتكبوا (3 حوادث متنوعة). 

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (107) قضية مخدرات بحوزة (116) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 3,900 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,280 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (575 جرام )،و كمية من مخدر الشابو وزنت (850 جرام).، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 195جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,128 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (15جرام)، و عدد (3932) قرص مخدر .

 و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (19) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (112) دراجة نارية مخالفة. 

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (14121) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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