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حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 48 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدى - اسلام مقلد
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
أسفرت جهودها فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (6204 طن أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات) مجهول المصدر بدون مستندات، بداخل (2 مصنع – 4 محلات "بدون ترخيص") بنطاق محافظتى البحيرة والشرقية بالمخالفة للقانون .

و فى مجال حماية البيئة  تم ضبط (302 عبوة مختلفة الأحجام لزيوت وكريم شعر – 167186 حفاضة أطفال قطنية – 2640 عبوة مناديل) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ، بداخل (7 مخازن لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل وحفاضات الأطفال "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية ، بالمخالفة للقانون .

 و فى مجال مكافحة الضوضاء : ضبط عدد (3) قضايا تلوث سمعى "زيادة درجة الضوضاء عن الحد المسموح" بالمخالفة لقانون البيئة.، و ضبط (2) منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية ، لعدم وجود سجل بيئى بالمخالفة لقانون البيئة، و ضبط عدد (6) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية .

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (192) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية . 

و فى مجال الملاحة الداخلي تم ضبط (12) مخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية، تم ضبط (82) قضية عبارة عن (مخالفات صرف صحى - إلقاء المخلفات – عدم وجود تراخيص مرسى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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