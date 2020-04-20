الولايات المتحدة تشهد أعدادا مرعبة بإصابات كورونا.. صحفية بالشرق الأوسط تستعرض آخر التطورات

قالت هبة القدسى، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد تسعى إلى فتح اقتصادها من جديد والعودة تدريجيا للحياة.





وأضافت مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة في أمريكا في تزايد مستمر، خاصة مع تجاوز أعداد الإصابات بالفيروس 740 ألف مصاب بهذا الفيروس على مستوى أمريكا نصفهم في ولاية نيويورك الأمريكية.





ونوهت بأن الفترة الأخيرة تشهد صداما بين حكام الولايات المتحدة وترامب بسبب إصرار الأخير على رفع القيود عن الإجراءات الإحترازية لـ فيروس كورونا حتى تعود الحياة لطبيعتها.









وأعلنت السلطات الصحيفة الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1881 شخصا من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبلغ عدد الإصابات في الفترة ذاتها 25995 حالة إصابة بفيروس كورونا.





وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتصل إلى 746,625 فيما بلغ عدد الوفيات 39083 حالة .





وبالتزامن مع أزمة كورونا التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، هوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 94%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.





وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.