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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:59 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

استقرت  أسعار الذهب في مصر بمستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء  21-4-2020 بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم. وسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 738 جنيهًا، بعد أن كان يسجل أول أمس  نحو 736 جنيهًا   لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

 

يقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 839 جنيها إلى 843 جنيها  .

 

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 769 جنيها إلى 773 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 734 جنيها إلى 738 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  629 جنيها إلى 633 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 489 جنيها إلى 492  جنيها .

 

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 5872 جنيها إلى 5904 ، يزن 8 جرامات

.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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