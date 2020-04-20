أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب على الشعب الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.









وفي أول تعليق على الانهيار التاريخي لأسعار النفط، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن إدارته تبحث تحويل 75 مليون برميل نفط إلى المخزون الاحتياطي الاستراتيجي.









وأوضح أنه يتمنى أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية.









شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.







