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أخبار العالم

أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب على الشعب الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.


وفي أول تعليق على الانهيار التاريخي لأسعار النفط، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن إدارته تبحث تحويل 75 مليون برميل نفط إلى المخزون الاحتياطي الاستراتيجي.


وأوضح أنه يتمنى أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية.


شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.


وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولار.
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