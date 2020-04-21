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اقتصاد

قطع المياه عن مناطق بالإسكندرية لأعمال صيانة..اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:01 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بأنه نظرا لأعمال الصيانة الخاصة ببوابات مأخذ المياه والخاص بمحطة شرقي، فإنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١، وسيتم توصيل المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.   


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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