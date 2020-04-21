22 أبريل.. آخر موعد لتقديم التماسات نتائج طلاب جامعة حلوان أونلاين

وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية و الفنية ، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019/ 2020.



أكاديمية البحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة

وزير التعليم : إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو



جدير بالذكر انه من المقرر ان تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل .

أقرا ايضا:جدير بالذكر انه من المقرر ان تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل .