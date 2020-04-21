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تعليم

22 أبريل.. آخر موعد لتقديم التماسات نتائج طلاب جامعة حلوان أونلاين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:59 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان،  أنه يمكن للطلاب تقديم التماسات وتظلمات النتائج بنظام الـ"أونلاين" حتى يوم 22 ابريل عبر تسجيل الطالب لبياناته الخاصة، وبيان الفرقة الملتحق بها الطالب، والمواد الراغب بالتظلم بها عبر تلك الرابط.

وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية و الفنية ، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019/ 2020.

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جدير بالذكر انه من المقرر ان تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل .
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