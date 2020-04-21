22 أبريل.. آخر موعد لتقديم التماسات نتائج طلاب جامعة حلوان أونلاين

أعلنت جامعة حلوان، أنه يمكن للطلاب تقديم التماسات وتظلمات النتائج بنظام الـ"أونلاين" حتى يوم 22 ابريل عبر تسجيل الطالب لبياناته الخاصة، وبيان الفرقة الملتحق بها الطالب، والمواد الراغب بالتظلم بها عبر تلك الرابط.
وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية و الفنية ، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019/ 2020.
وأوضح أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية و الفنية ، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019/ 2020.
أقرا ايضا:
أكاديمية البحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة
وزير التعليم : إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو
جدير بالذكر انه من المقرر ان تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل .
أكاديمية البحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة
وزير التعليم : إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو
جدير بالذكر انه من المقرر ان تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل .