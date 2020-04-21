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مرأة

طريقة عمل مضمضة للتخلص من مشكلة التهابات الأسنان والبكتيريا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:07 ص
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تسوس الأسنان وآلامها، خلال فترة العزل المنزلى، مما يجعل من الصعب تحديد موعد مع طبيب الأسنان، مما يجعل الكثير يظل يتألم لفترة أطول، لذلك نقدم طريقة عمل مضمضة طبيعية تخلص من آلام الأسنان والالتهابات

وكشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن طريقة عمل مضمضمة طبيعية تقضي على تسوس والأم الأسنان وتخلص الفم من البكتيريا.

نضع قليلا من الحبهان والقرنفل معا فى وعاء وطحنهما جيدا ثم وضعهما على الاسنان لمدة ربع ساعة.

ويساعد هذا الخليط فى القضاء على الآلام بصورة كبيرة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن اتباع تلك الطريقة باستمرار يساعد فى التخلص من الالتهابات واليكتريا التى تؤثر على الأسنان.

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