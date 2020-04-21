عوض تاج الدين: الدولة فعلت الكثير للحد من حركة المواطنين لحمايتهم من كورونا.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، من المتوقع، ولكن كنا نطمع أنه عندما تزيد الأعداد تزيد بنسب بسيطة ومعقولة.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الدول التي بدأت بإعداد إصابات كبيرة بفيروس كورونا عانت من زيادة الاعداد في فترة بسيطة جدا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحيه، أننا ندعو الله لكي لا ندخل في سيناريو سيء في الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا، بدأت مصر في اتخاذها للاجراءات الاحترازية والوقائية مبكرا، لافتا إلي أن الدولة المصرية فعلت الكثير من الاجراءات التي تحد من حركة المواطنين والتزاحم لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن حياة وصحة المواطنين هي الأولوية لدي الحكومة المصرية كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.