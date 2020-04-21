في شم النسيم.. أسر وعائلات قرية كفر جعفر بالغربية يزورون المصابين بكورونا والمخالطين في عزل كفر الزيات.. والمحافظ يشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمنازلهم.. صور

شهدت شوارع قرية كفر جعفر المنكوبة، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، خلوًّا من الماره، فضلا عن استمرار عمليات التطهير والتعقيم لكافه منازل الأسر والعائلات بها، على خلفية ارتفاع حصيلة مصابي كورونا إلى 13 تم نقلهم كافه إلي العزل الصحي بمستشفي كفر الزيات العام.





ورصدت عدسة موقع "صدى البلد"، حرص أهالي وأسر المصابين علي زيارة كافة الحالات الإيجابية والتأكد من استقرار الحالة الصحية لكافة المخالطين والبالغ عددهم أكثر من 459 شخصا على الأكثر.





وفي ذات السياق أضاف محمد حسن احد اهالي القرية أن حاله من الرعب والذعر سيطرت علي قلوب المئات من أسر وعائلات القرية تزامنا مع حلول أعياد شم النسيم وهو ما دفع الأهالي الي التزام وتطبيق العزل الصحي بمنازلهم كاملا لمده ١٤ يوم علي الأكثر.





وناشد المواطن كافة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير كافة المستلزمات الطبية وماسكات ومطهرات الكلور والمواد الكحولية للوقاية كافة الأسر وعائلات القرية خلال الفتره المقبلة.





في المقابل أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة للبدء فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والعزل المنزلي لأهالي ومواطني قرية كفر جعفر بمركز بسيون عقب ظهور 12 حالة إيجابية من أبناء القرية بعدوى وباء "كورونا المستجد".





العزل المنزلي





شدد محافظ الغربية على ضرورة الدفع بسيارات محملة بـ المطهرات والمواد الكحولية للبدء فى تطهير جميع مداخل ومخارج القرية المذكورة فضلا عن البدء فى تنفيذ مراحل العزل الفعلي بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للوقاية المواطنين والتزامهم بتنفيذ العزل المنزلي لمدة 14 يوم على الأكثر.





وأشار محافظ الغربية فى تعليماته إلى أهمية توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من ماسكات و كواشف حرارية وقفازات أيدي لتوزيعها على الأسر والعائلات القرية فضلا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس فى الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمين أرواح المواطنين.





وفى المقابل، باشر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية دوره من خلال الانتقال الى الوحدة الصحية بذات القرية ومباشرة أليات تنفيذ فرض العزل والحجر الصحي علي قرية كفر جعفر ببسيون بعد ارتفاع الحالات الي 12 حالة إيجابية مصابة بالوباء "كوفيد 19 ".





وأكد وكيل الصحة فى تعليماته على ضرورة نشر فرق مكافحة العدوى وفرق الترصد وإدارة التثقيف الصحي وتفعيل دور زائرات الصحة فى توعية كبار السن من الرجال والسيدات وممثلي الأسر والعائلات لإتباع آليات وسبل الوقاية والالتزام بـ العزل المنزلي لتأمين حياة أطفالهم وذويهم ومنع الاختلاط بينهم البعض لمدة أسبوعين على الأكثر خلال الفترة المقبلة.





عزل 800 منزل

وأضاف النائب البرلماني المحاسب سامح حبيب أن كافه الجهات المعنية بنطاق وزارتي الصحة والداخلية تحت إشراف والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية حيث تقرر فرض حجر صحي على 12 ألف نسمة من أهالي قرية كفر جعفر، التابعة لمركز بسيون، بنحو 800 منزلا، وذلك بعد اصابة 12 من أهالي تلك المنطقة بفيروس كورونا.





وأضاف هناك دورا إيجابيا يقوم به شباب القرية من حيث توفير المساعدات وتوفير كافة مستلزمات الحياة للمنطقة التي تم فرض عليها حجرا صحيا، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، الى جانب انتشار فرق الطب الوقائي وأعمال التعقيم والتطهير في القرية للقضاء على فيروس كورونا.





في المقابل أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية تدشين قوافل عينية ومطهرات ومساعدات مالية لأسر وعائلات قرية "كفر جعفر " التابعة لمركز بسيون بإجمالي 1100 كرتونة سلع غذائية و350 كيس مطهرات ومواد كحولية للوقاية من أخطار تفشي وباء عدوى "كورونا المستجد " .





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتعليمات الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية لدعم كافة أسر وعائلات القرية المتضررة من ظهور 12 حالة إصابة إيجابية بالوباء "كورونا".





بينما وجهت المحاسبة أماني خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية توجيهاتها الى مؤسسة التكافل الاجتماعى، التى ترأس أمانتها ، والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ، وعائلات الشاذلى ، ومؤسسة ال راشد ، بتجهيز وارسال القافلة الى بسيون قرية جعفر وقد تم تحميل (400) كرتونة مواد غذائية و(350) شنطة مطهرات كدفعة اولى لاهالينا بكفر جعفر .





وأشارت "النادري " إلي التنسيق مع عائلات الشاذلى على تجهيز (400) كرتونة مواد غذائية و(400 كيلو دقيق) وربعمائة كيس دقيق الكيس خمسه كيلوا كدفعة ثانية يوم الثلاثاء القادم عن عائلات الشاذلي نائبا عنهم العميد سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات .



