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أخبار البلد

أخبار البلد.. ماذا يعني انهيار سعر النفط الآمريكي..قصة حنين حسام.. وإصابة أحد العاملين فى كارفور بـ كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

نشرت الصفحة الخاصة بـ كارفور علي الفيس بوك قبل قليل بيانا عن إصابة أحد العاملين بفرع كارفور بداندي مول بـ فيروس كورونا المستجد.

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه هناك 3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان الكريم، وتحدد الحكومة هذا القرار قبل نهاية هذا الأسبوع وقبل بداية الشهر الكريم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 89 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

ذاع صيت فتاة الـ تيك توك Tik tok الشهيرة حنين حسام خلال الفترة الأخيرة مع بداية الحظر المنزلي واتجاه الكثيرين إلى التفاعل مع تطبيق التيك توك الصيني للتسلية في اوقات الفراغ.

أكد الدكتور رمضان ابوالعلا، خبير البترول، أن إنخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، هو أمر سياسي قبل أن يكون تجاري، مشيرا إلى أن عملية رصد الأسعار في الولايات المتحدة تكون لحظية وفعلية حسب العرض والطلب.

شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.

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