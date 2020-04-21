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الصحة العالمية تصدر دليل إرشادات لـ شهر رمضان: يجب اتباعها لنمنع انتشار كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:57 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنني أهنئ الدولة المصرية والشعب المصرى على النجاح الباهر الذى حدث اليوم في عيد شم النسيم، كما أن الشعب المصرى اذا التزم بالإجراءات سنصل الى قمة رسم وبائى مسطح وليس عاليا مثل البلدان الأخرى .

وأضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية ، أن منظمة الصحة على تواصل تام مع وزيرة الصحة المصرية حتي نقوم بتخفيف أعداد الوفيات ونقوم بدراسة وتحليل البيانات حتي نرى اسباب تأخر الناس للقوم الي المستشفيات .

وأوضح جون جبور ، أنه من الضروري ألا يكون هناك تلاصق بين الناس في المناسك الدينية وفي دور العبادة كما اننا رأينا كيف احتفل الأقباط بعيدهم .

وأكد جون جبور ، ضرورة أن نأخذ كل سبل الوقاية حتي نمنع انتشار فيروس كورونا ومنها البعد الجسدي والبعد الاجتماعي ويجب ممارسة الطقوس والصلوات من خلال التلفزيونات.

وأشار جون جبور، إلى أن منظمة الصحة أصدرت دليل ارشادات خاص بشهر رمضان ويجب اتباعها حتي نمنع انتشار فيروس كورونا ليس هناك اى دراسة تثبت ان هناك علاقة بين الصيام وبين الإصابة بفيروس كورونا.
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