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برلمان

وزير المالية يستعرض الموزانة الجديدة في البرلمان.. اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:16 ص
وزير المالية
وزير المالية
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محمود فايد
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة عدد مشروعات القوانين.

ومن المقرر أن تعقد لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك.. فيما تناقش لجنة "الشئون الصحية" خلال اجتماع الغد، الأربعاء، متابعة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد على البلاد. 

ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة لمدة يومين متتاليين؛ حيث يأخذ الرأي النهائي ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتعديل قانون حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يستضيف المجلس اليوم الثلاثاء، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020 /2021)؛ وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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