إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا

أصيب منذ قليل شخصان، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا دائرة قسم ثانى طنطا بمحافظة الغربية .





وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان طنطا ، بورود بلاغا من أهالى منطقة الجلاء يفيد بإصابة " أ س،، ا ا ب" فى حادث تصادم سيارة ملاكى ماركت هيونداي بدراجة نارية ، وأصيب شاب بكسر في الحوض والأخر بنزيف في المعده ونقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام.



