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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:17 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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احمد علي
أصيب منذ قليل شخصان، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا دائرة  قسم ثانى طنطا بمحافظة الغربية .

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان طنطا ، بورود بلاغا من أهالى منطقة الجلاء يفيد  بإصابة " أ س،،  ا ا ب" فى حادث تصادم سيارة ملاكى ماركت هيونداي بدراجة نارية   ، وأصيب شاب بكسر في الحوض والأخر بنزيف في المعده ونقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام.

وحرر محضر رقم ٩ أحوال بمستشفى المنشاوى  وتم التحفظ على السائق والسيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطنطا
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