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اقتصاد

المعهد المصرفي يطالب بتوفير آليات رقابية لمنع الاختلاس والاحتيال بودائع العملاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:01 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
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محمد يحيي

قال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إنه ينبغي توافر آليات رقابية قادرة على حماية وودائع المستهلكين ومدخراتهم لحماية من عمليات الاحتيال والاختلاس وإساءة الاستخدام.

أشار تقرير صادر عن المعهد حول " الحماية المالية للمستهلك" إلى ضرورة العمل على وضع إجراءات لحماية بيانات المستهلك المالية والشخصية عبر آليات رقابية وحمائية مناسبة، بالإضافة لوضع إدارة لمعالجة الشكاوى  من خلال السلطات القضائية لضمان حصول المستهلك على آليات توفر معالجة الشكاوى بطرق سهلة وسعر معقول ومناسب وفعال.

وشدد التقرير على ضرورة ألا تترتب عمليات التأخير إضافة أعباء على المستهلك بالإضافة لضرورة وجود منافسة بين الأسواق المحلية والدولية لتوفير مزيد من الخدمات المالية للمستهلكين و توفير مناخ تنافسي بين البنوك والمؤسسات المالية لدعم ذلك التوجه والتشجيع علي الابتكار وتقديم منتجات ذات جودة عالية.

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