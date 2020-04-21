عادل مصطفى يطالب حسام عاشور بالاعتزال.. ويؤكد: ليس من حق الأهلي أن يجبر اللاعبين على الاعتزال

أكد عادل مصطفي نجم فريق الاهلي السابق أن حسام عاشور نجم الأهلي ابن من أبناء النادي، وقدم الكثير للفريق طوال مشواره الكروي .





وأضاف عادل مصطفي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسام عاشور اخلص للنادي ، مشددا على ان مجرد جلوسه على مائدة المفاوضات من اجل التجديد؛ أمر جيد يحسب له.





وتابع عادل مصطفي أن عاشور من حقه- في حال تلقي عرضا جيدا- ان ينضم له ويستمر في الملاعب، مشددا ان الاهلي ليس من حقه ان يجبر اللاعبين على الاعتزال.





وأكمل عادل مصطفي أنه يطالب حسام عاشور بالاحترف في احد الدوريات العربية.





وتابع ان عاشور من حقه وان رحل عن الفريق ان يعود عقب الاعتزال للعمل في المجال الاداري او الفني بالنادي بشرط ان لا ينضم للزمالك.





اما بشأن أحمد فتحي نجم الاهلي فأكد أن اللاعب لم يخطئ ومن حقه ان يبحث عن مصلحته المادية والمعنويه مشددا ان فتحي قدم الكثير للفريق ولم يمكن ان يلومه اي شخص.



