AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عادل مصطفى يطالب حسام عاشور بالاعتزال.. ويؤكد: ليس من حق الأهلي أن يجبر اللاعبين على الاعتزال

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:36 ص
عادل مصطفي
عادل مصطفي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عادل مصطفي نجم فريق الاهلي السابق أن حسام عاشور نجم الأهلي ابن من أبناء النادي، وقدم الكثير للفريق طوال مشواره الكروي .

وأضاف عادل مصطفي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسام عاشور اخلص للنادي ، مشددا على ان مجرد جلوسه على مائدة المفاوضات من اجل التجديد؛ أمر جيد يحسب له.

وتابع عادل مصطفي أن عاشور من حقه- في حال تلقي عرضا جيدا- ان ينضم له ويستمر في الملاعب، مشددا ان الاهلي ليس من حقه ان يجبر اللاعبين على الاعتزال.

وأكمل عادل مصطفي أنه يطالب حسام عاشور بالاحترف في احد الدوريات العربية. 

وتابع ان عاشور من حقه وان رحل عن الفريق ان يعود عقب الاعتزال للعمل في المجال الاداري او الفني بالنادي  بشرط ان لا ينضم للزمالك.

اما بشأن أحمد فتحي نجم الاهلي فأكد أن اللاعب لم يخطئ ومن حقه ان يبحث عن مصلحته المادية والمعنويه مشددا ان فتحي قدم الكثير للفريق ولم يمكن ان يلومه اي شخص.

يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير
Advertisements

ترشيحاتنا

بشرة خير.. محافظ الجيزة: رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات

هاني الناظر ينصح بتناول مضاد للهستامين طويل المفعول ولمدة 4 أيام.. فيديو

أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب وقصة علاقتهما

AdvertisementS

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الزمالك لأشرف بنشرقي.. تفاصيل

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

أخبار الأهلي..فايلر: المركز الثامن يليق بالفريق فى الدوري الألماني.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر فى الألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل

تأثير فيروس كورونا.. نادي بلجيكي يعلن إفلاسه واستبعاده من الدوري

شريف إكرامي: كنت واثقا من رحيل مارتن يول سريعا عن الأهلي لهذا السبب..فيديو

تعرف على نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا