العالم بين الانهيار الاقتصادي وموجة كورونا الثانية.. تخفيف الإغلاق أم إبقاء الوضع كما هو عليه.. النفط الأمريكي بالسالب للمرة الأولى في التاريخ.. ميركل وجونسون يحذران مما يريده ترامب

* أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

* بريطانيا وإيطاليا تقرران اللجوء للعلم قبل فتح الاقتصاد

* وميركل تحذر من التفاؤل بشأن السيطرة على الفيروس





يشهد العالم تباينا بين الحكومات بشأن قرارات تخفيف تدابير الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد من عدمه، وسط ظهور تخوفات بشأن موجة ثانية من تفشي الوباء.





جاء الاتجاه نحو تخفيف التدابير بعد إعلان بعض الدول تخطيها ذروة انتشار وباء كورونا وظهور مؤشرات متراجعة للأعداد اليومية للإصابات والوفيات، فضلا عن تزايد الخسائر الاقتصادية الفادحة الناتجة عن عمليات الإغلاق الاقتصادي وتكاليف مكافحة الفيروس.





ظهرت الخسائر الاقتصادية الفادحة اليوم جلية مع انهيار أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وبيع العقود الآجلة لشهر مايو بالسالب، وهو ما قد يزيد من احتدام الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض حكام الولايات الذين يعارضون رغبته في إعادة فتح الاقتصاد.





تخفيف الإغلاق وفتح الاقتصاد





اتجهت معظم حكومات العالم وفي أكثر من 12 دولة من بينها إسبانيا وألمانيا والهند والأردن إلى فكرة الانفتاح التدريجي للاقتصاد مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية.





وبحسب تقرير "سكاي نيوز" بدأت الدنمارك بفتح صالونات الشعر وعيادات الأسنان وبعض المتاجر، وأستراليا بفتح الشواطئ، والمدارس والمكتبات والمتاجر ألمانيا، كما خففت الهند من الإغلاق الأكبر في العالم لديها لتسمح باستئناف بعض نشاط التصنيع والزراعة.





وفي إيران، فتحت الطرق السريعة بين المدن ومراكز التسوق الكبرى يوم الاثنين لدفع اقتصادها المكبل بالعقوبات بالرغم من الشكوك الكبيرة بشأن إحصاء البلاد الرسمي لحالات العدوى والوفيات.





أمام إيطاليا، فقد زادت التوترات بين المناطق الشمالية التي تضغط لإعادة استئناف الأعمال بالرغم من كونها الأكثر تضررا من الفيروس، والجنوب الذي يخشى من العدوى إذا تم تخفيف الإغلاق.





ومن المتوقع أن يحدد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ملامح "المرحلة 2" هذا الأسبوع، على أن يرفع الإغلاق الوطني بحلول 4 مايو.





انهيار النفط وأزمة ترامب





تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أجزاء من البلاد على استعداد لبدء العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح الاقتصاد وتعويض الخسائر الكبيرة، فيما يقول العديد من الحكام إنهم يفتقرون إلى إمدادات الاختبارات التي يحتاجونها ويحذرون من أنهم إذا أعادوا فتح اقتصاداتهم في وقت قريب جدا، فقد يتعرضون لضربة ثانية من عدوى فيروس كورونا.





وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كامو إن الأرقام في تراجع لكنها تظل مخيفة، وفي وقت سابق حذر من أن الولاية تجاوزت فقط الشوط من الأول من معركة احتواء الفيروس، وا يزال هناك الكثير من العمل للقضاء على الوباء.





فيما خرج متظاهرون إلى الشوارع في بعض الولايات، متذمرين من أن عمليات الإغلاق تدمر سبل عيشهم وتدوس حقوقهم، وذلك بتشجيع من ترامب نفسه.





وربما جاء انهيار أسعار النفط ليكون دافعا جديدا لدونالد ترامب من أجل العمل على عودة الاقتصاد.





حيث شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.





تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولار.





كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي بأكثر من 600 نقطة.





يقول توم كلوزا رئيس شركة عالمية لتقديم الخدمات وتحليل أسعار النفط إن هذا الانهيار لم يسبق له مثيل مع امتلاء المستودعات بالخام، وفقا لموقع "ماركت ووتش".





وأدى انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي لشهر مايو، التي يكون لها تاريخا محددا للتداول حيث يتم شراء النفط حاليا لكن التسليم يكون مستقبلا، إلى تخلص المتداولين من تلك العقود، التي تنتهي تلقائيا بتاريخ الثلاثاء، مما اضطر البائعين للدفع للمشترين مقابل التخلص من النفط.





ويوضح كلوزا أن أسعار النفط السلبية هي علامة تشير إلى مستقبل الاقتصاد في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى احتمالية انخفاض أسعار البنزين بالنسبة للمستهلكين.





ويشير الموقع إلى أن المتداولين ممن يمتلكون عقود طويلة الأجل عليهم بيعها بشكل سريع في ظل مشاكل تخزين النفط وارتفاع كلفة التخزين.





ويواجه المتداولون صعوبات تمنعهم من التخزين بسبب عدم توفر أماكن أو تخزينه بأسعار خيالية، إضافة إلى ذلك فإن الهبوط الحاد لم يكن انعكاسا دقيقا لأساسيات العرض والطلب.





وكرد فعل، قال الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إنه يجب على المواطنين الأمريكيين مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وأضاف ترامب في تعليقه على أزمة النفط الأمريكي أنه يدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي لأمريكا.





وأوضح أنه يتمنى أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية.





موجة كورونا الثانية





حذرت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين من الشعور العام بالاطمئنان بشأن التغلب على وباء كورونا في البلاد، مؤكدة أن هذا الانتصار لم يحدث بعد.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعلم خلال 14 يوما ما إذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق سيؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.





وطالبت ميركل بمواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ، قائلة إنه سيكون من "العار البكاء إذا تعثرنا في انتكاسة بأعيننا مفتوحة".





وأضافت: "لا يمكننا أن نتعامل مع الوضع الجديد بتهور لثانية واحدة، ويجب أن لا يكون لدينا الإحساس أننا في أمان".





فيما أبلغ رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون وزراءه ومستشاريه مخاوفه الشخصية إزاء احتمالية ظهور موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا بسبب تخفيف القيود.





وقال مصدر حكومي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جونسون عبر عن مخاوفه خلال اجتماع بالفيديو استغرق ساعتين يوم الجمعة من منزله الريفي، حيث يتعافى من إصابته بفيروس كورونا.





وقال المتحدث باسم جونسون، اليوم الاثنين، إن ظهور موجة ثانية سمن شأنه أن يلحق أسوأ الأضرار بالصحة والاقتصاد البريطانيين.





وأضاف المتحدث أنه كلما حدث تعجل في عودة الحياة إلى طبيعتها كلما زادت المخاطرة بظهور موجة ثانية من كورونا. "الناس تنتظر أن نحمي حياة المواطنين، إذا ظهرت لديك ذروة ثانية، لن تدمر فقط صحة الشعب، لكن الدخول أيضا في إغلاق مرة أخرى سيعصف بالاقتصاد".





وقال إن الحكومة "ستسترشد بالعلم" فيما يتعلق بموعد رفع تدابير التباعد الاجتماعي. مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تخفف من بعض إجراءات مواجهة فيروس كورونا وتشديد أخرى عندما يتعلق الأمر بمراجعة ثانية للحظر الحالي. وهو ما اتفقت الحكومة الإيطالية عليه مع بريطانيا بشأن اللجوء إلى الخبراء والأطباء قبل اتخاذ أي قرار بتخفيف إجراءات العزل أو الإغلاق.





إلى ذلك، قارب إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم من 2.5 مليون شخص، فيما اقترب عدد الوفيات من 170 ألفا، المتعافين من 646 ألفا.



