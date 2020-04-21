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محافظ الشرقية: عزل 12 منزلا في قرية الكتيبة بعد إصابة عامل بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:36 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم عزل 12 منزلا في قرية الكتيبة؛ لمخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك عاملا بمصنع سيراميك في العاشر من رمضان يسكن في قرية الكتيبة، اصيب بفيروس كورونا، ونقل العدوى لهم.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم تعقيم القرية بالكامل، وتوفير جميع احتياجات هذه المنازل التي تم عزلها، بالإضافة إلى إعطاء الأهالي أرقام المحافظة؛ للتواصل معهم في حالة احتياجهم لأي شيء.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع العمال بالمصانع منعنا لتفشي فيروس كورونا بينهم.

وأكد أن المحافظة تقوم بزيارات للمصانع؛ للتأكد من اتخاذهم الإجراءات الوقائية والاحترازية للعمال ضد فيروس كورونا.

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