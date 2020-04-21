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أخبار العالم

ترامب: نحرز تقدما كبيرا بشأن لقاح كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:40 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أزمة كورونا إن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف ترامب في كلمته أن حكام الولايات الأمريكية يتمتعون بمهارات كبيرة في التعامل مع الأزمة الحالية في البلاد. 

وأكد ترامب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سهلت إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد. 

وأشار إلى أنه سيستفيد من الانهيار الحالي في أسعار النفط العالمية، مؤكدا أنها مثيرة للغاية. 
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