الصحة العالمية: التزام المصريين يوم شم النسيم يبعدها عن خطورة تفشي كورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن من الضروري أن تكون في مصر منهجية موحدة لزيادة الكشف وعدد الفحوصات لاكتشاف إصابات فيروس كورونا .





واضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية ، أن منظمة الصحة العالمية تحث جميع الدول على إجراء الفحوصات لاكتشاف الاصابات؛ وذلك لان الفحوصات تؤكد البيانات الخاصة بالإصابات .





وأوضح جون جبور ، أن عمل الفحوصات يساعدنا على اكتشاف المرض ومنع انتشار الفيروس على مستوى أوسع .





وتابع جون جبور ، أن المشهد الذي رأيناه يوم شم النسيم في مصر؛ يساعدها الي الوصول للقمة المسطحة من الإصابات، ولن تصل الي خطورة الدول الاخرى .



