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الصحة العالمية: التزام المصريين يوم شم النسيم يبعدها عن خطورة تفشي كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:59 ص
جون جبور
جون جبور
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن من الضروري أن تكون في مصر منهجية موحدة لزيادة الكشف وعدد الفحوصات لاكتشاف إصابات فيروس كورونا .

واضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية ، أن منظمة الصحة العالمية تحث جميع الدول على إجراء الفحوصات لاكتشاف الاصابات؛ وذلك لان الفحوصات تؤكد البيانات الخاصة بالإصابات  .

وأوضح جون جبور ، أن عمل الفحوصات يساعدنا على اكتشاف المرض ومنع انتشار الفيروس على مستوى أوسع .

وتابع جون جبور ، أن المشهد الذي رأيناه يوم شم النسيم في مصر؛ يساعدها الي الوصول للقمة المسطحة من الإصابات، ولن تصل الي خطورة الدول الاخرى   .

وأشار جون جبور ، إلى أن التزام المواطنين هو ما يخفف الضغط علي النظام الصحي ويجعلنا جاهزين لاستقبال اى شىء ويساعدنا علي عدم الوصل بالإصابات الي مستوى رأسى سريع .
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