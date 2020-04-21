طاهر أبوزيد: قررت خوض انتخابات الأهلي أثناء التجهيز لمباراة اعتزالي

قال طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق ، إن نادي الزمالك طلب انضمامه للفريق الأول به، عقب رحيله عن النادي الأهلي.

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :"ارتداء قميص الزمالك عقب الرحيل عن الأهلي كان قرارا صعبا للغاية ".

وأوضح اهر أبو زيد:" أعلنت اعتزالي عقب الرحيل عن الأهلي".

وأكد أن النادي الأهلي تأخر في تنظيم مباراة اعتزاله؛ لأسباب غير مفهومة .



