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رياضة

طاهر أبوزيد: قررت خوض انتخابات الأهلي أثناء التجهيز لمباراة اعتزالي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:38 ص
حسام الحارتي

قال طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق ، إن نادي الزمالك طلب انضمامه للفريق الأول به، عقب رحيله عن النادي الأهلي.

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :"ارتداء قميص الزمالك عقب الرحيل عن الأهلي كان قرارا صعبا للغاية  ".

وأوضح اهر أبو زيد:" أعلنت اعتزالي عقب الرحيل عن الأهلي".

وأكد أن النادي الأهلي تأخر في تنظيم مباراة اعتزاله؛ لأسباب غير مفهومة .


واختتم تصريحاته:" الأهلي لم يتحمل أي مصروفات في مباراة اعتزالي، وقررت خوض انتخابات الأهلي أثناء التجهيز لتلك المباراة".

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