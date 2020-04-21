الخطيب طلبني ولكن بعد توقيعي للجونة.. شريف إكرامي: جوزيه رفض عودتي للأهلي.. فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد الجلوس على الدكة في صفوف فاينورد الهولندي، عاد إلى مصر، وعرض العودة من جديد للأهلي ، ولكن البرتغالي مانويل جوزيه رفض.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه تحدث مع محمود الخطيب، واستفسر منه حول إمكانية العودة للأهلي، ولكنه أبلغه على استحياء بعدم رغبة جوزيه في ضمه.





وأوضح: "وقتها صعد الجونة للدوري الممتاز وفاوضني الجونة وعدد من الأندية مثل اتحاد الشرطة والإسماعيلي وإنبي ولكنني فضلت الجونة بسبب احترافيتهم في التعامل، فوجدت أن النادي أشبه بأوروبا، فوقعت على عقود إنضمامي للجونة فورًا دون إبلاغ أي أحد".





وأضاف: "بعدها بأيام قليلة تلقيت اتصالا من والدي يبلغني برحيل مانويل جوزيه، ورغبة الأهلي في عودتي ، ولكن أبلغته بتوقيعي للجونة، فقال لي بنبرة استياء ، لماذا لم تبلغنِ؟ هو أنا صحفي يا ابني!".





واستطرد : "جلست مع الأهلي رغم توقيعي للجونة ، ولكنهم رفضوا دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقدي مع النادي الهولندي ، لذلك المفاوضات لم تتم نهائيًا ولعبت في الجونة".



