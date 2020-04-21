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توك شو

تغيير مواعيد الحظر في رمضان حقيقة أم شائعة.. الوزراء تجيب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:45 ص
هاني يونس
هاني يونس
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حمزة شعيب
نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، حقيقة ما تردد عن  تغيير مواعيد الحظر في شهر رمضان لتبدأ من الساعة الـ 4 عصرا.

وتابع يونس خلال تصريحات تلفزيونية: "يوم الأربعاء المقبل سيعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة مع بعض الوزراء المعنيين لتحديد مواعيد الحظر في رمضان".

وأكمل: "الفترة الأخيرة شهدت نهجا متبعا في ترويج الشائعات، معقبا: "حتى الآن ليس هناك قرار بشأن مواعيد الحظر الجديد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكانأ الإثنين، خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافى.
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